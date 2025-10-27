EU:n ministerit aloittavat tänään asiasta väännön, josta odotetaan pitkää.
EU-maiden maataloudesta ja kalastuksesta vastaavat ministerit kokoontuvat tänään Luxemburgiin. Kokouksessa on määrä keskustella muun muassa Itämeren silakan kalastuskiintiöistä, joihin komissio on esittänyt merkittäviä leikkauksia.
EU-komissio esitti aiemmin syksyllä merkittävää leikkausta Pohjanlahden silakan kalastuskiintiöön ensi vuodelle.
Kiintiöön ehdotetaan reilun 60 prosentin pienennystä kuluvaan vuoteen nähden, sillä Pohjanlahden silakan kanta on nyt ennätysalhainen.
Kyseessä on Suomen kalastuselinkeinolle tärkein kalakanta, joten Suomi ei ole suhtautunut esitykseen ilahtuneesti.
Sen sijaan esimerkiksi Ruotsi on ajanut kiintiöiden voimakasta alasajoa muun muassa luonnonsuojelullisista syistä.
Suomen näkökulmasta taas Itämeren tilaa pitää saada laajemmin paremmaksi, ja tässä kalastuskiintiöiden sääntely on vain yksi osa.
Poliittisesta väännöstä ennakoidaan pitkää, ja kokous voi jatkua huomiseen saakka.
