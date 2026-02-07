Helsingin Messukeskuksessa on parhaillaan käynnissä venemessut.

MTV:n Niina Backman pääsi testaamaan Helsingin Messukeskuksessa käynnissä olevilla venemessuilla suomalaista kalastussimulaattoria. Simulaattori on Jarmo Mustosen kehittämä.

– Päädyimme poikani kanssa lähtemään Malediiveille kalaan ja mietimme, että miten sinne voi harjoitella ja treenata "sitä isoa kalaa".

'Mustonen kertoo, että idea kalastussimulaattorin rakentamiseksi tuli mieleen myöhään eräänä iltana.

– Sitten me aika nopeasti kehitimme kalastussimulaattorin ja pääsimme treenaamaan.

Laitetta kutsuttiin testaamaan myös kokeneita kalastajia.

– Kalastatimme niiden kanssa aikamme ja lensimme Malediiveille kokeilemaan, onko se varmasti totta (simulaattorin toimivuus). Totta se oli. Kaksi viikkoa kalastettiin siellä näillä opeilla.

Simulaattorissa eri kalavaihtoehtoja

Mustosen mukaan simulaattoria voi käyttää harjoittelun lisäksi myös esimerkiksi kalastusvapojen testaamiseen eri tilanteissa. Mustonen kertoo, että simulaattorissa on 14 kalalajia – ahvenesta tonnikalaan.

– Suurin kala, jonka tällä voi saada on noin viisikymmentä kiloa.

Backmanille laitettiin simulaattorissa saaliiksi kunnon hauki.

– Vitsi se on! Pitääkö mun vähän päästää tätä (siimaa), Backman toteaa tohkeissaan ruudulla näkyvän simulaattorihauen kamppaillessa vastaan.

Pienen väännön jälkeen alkaa tapahtua.

– Nyt se alkaa sieltä tulemaan, kato siellähän hauki spurttasi, Mustonen toteaa.

Taistelun tuoksinassa löytyy myös nopeasti tehokkaampi tapa pidellä vapaa.

– Nyt annetaan täällä jo tyylipisteitä, Mustonen sanoo.

Mustosen mukaan kyseessä on ainakin kymmenen kilon hauki.

– Jestas sentään! Tule sieltä, Bäckman parahtaa.

Lopulta simulaattorihauki saadaan ylös hengästyneen juontajan iloksi ja helpotukseksi.

