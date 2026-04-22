Väkivaltauhkaus on johtanut Keski-Ruotsissa lukuisten koulujen sulkemiseen.
Borlängen kunnassa on suljettu yli 20 koulua sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa levisi vakava väkivaltauhkaus.
Ruotsalaislehti Aftonbladetin tietojen mukaan eräs henkilö olisi uhannut toteuttaa kouluampumisen. Poliisi on aloittanut rikostutkinnan koskien törkeää laitonta uhkausta.
Suljettuihin kouluihin lukeutuu sekä toisen asteen oppilaitoksia että ylä-, ala- ja esikouluja.
– Olemme päättäneet toimia ennakoivasti. Tavoitteenamme on taata turvallinen ympäristö oppilaillemme ja työntekijöillemme, ja odotamme tilanteen selkiytymistä, joten pidämme valitut koulut suljettuina, Borlängen kunnan johtaja Jörgen Olsson toteaa tiedotteessa.
Kunta korostaa, että oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuus menee kaiken edelle, ja tilannetta seurataan tarkasti.
Yhden suljetun koulun rehtorin, Robert Schultzin mukaan tällaiset tapaukset otetaan erittäin vakavasti ja oppilaille sekä heidän perheilleen on tarjottu tukea tilanteen käsittelemiseksi. Myös kunnan kriisiryhmä on valmiudessa auttamaan.
Tapaus on herättänyt huolta alueen vanhempien ja oppilaiden keskuudessa.
Borlänge, jossa asuu noin 45 000 ihmistä, sijaitsee Keski-Ruotsissa noin 200 kilometrin päässä Tukholmasta.
Uhkauksen tekijää etsitään yhä
Tapaukseen liittyvä tiedotustilaisuus käynnistyi keskiviikkona puolenpäivän aikaan.
Käsitys tapahtuneesta on kunnanjohtaja Olssonin mukaan selkiytynyt.
– Maanantaina oppilaat täällä Borlängessä saivat tiedon uhkauksesta, ja juuri tämä oppilaiden keskuudessa levinnyt tieto herätti huolta.
Tiistai-iltana sama tieto tavoitti kunnan työntekijät.
– Emme aio kertoa, mitä uhka tarkalleen koskee, paitsi että kyseessä on kouluun kohdistuva uhka, jonka arvioimme vakavaksi uhkaksi. Nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa otamme sen erittäin vakavasti, sanoi apulaispoliisipäällikkö Jimmy Spolander.
Poliisin mukaan uhkauksen lähettäjän henkilöllisyys ei ole toistaiseksi tiedossa. Uhka ei ole kohdistunut tiettyyn kouluun.