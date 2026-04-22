Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoissa Marianna sujauttaa huumetta Henrikin energiajuomaan.
Tatu huolestuu, kun Rajala varoittaa, että koko operaatio voidaan joutua lopettamaan Kallen takia.
Olli ja Vertti ajautuvat riitelemään. Alissa antaa kaksikon jäädä juomaan alkoholitarjoilut loppuun, jos nämä lopettavat kinastelun.
Alex ei pysty sammuttamaan tunteitaan Danielaa kohtaan. Jiri puolestaan väittää, ettei haikaile enää Jennaa eikä Alissaa.
Tietämättään huumetta ottanut Henrik päättää korjata välinsä Kertun kanssa. Kerttu huomaa tämän käyttäneen jälleen huumeita.