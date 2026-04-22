Öljytoimitukset käynnistyvät Druzhba-putkessa lähitunteina.
Ukraina käynnistää öljytoimitukset Druzhba-putkessa lähitunteina, kertoo ukrainalainen virkamieslähde uutistoimisto AFP:lle.
EU-maiden suurlähettiläät neuvottelevat tänään Brysselissä Ukrainan 90 miljardin euron lainapaketista. Unkari on pitkään jarruttanut lainapaketin hyväksymistä vedoten Druzhba-putkeen liittyneeseen kiistaan.
Unkarin väistyvä pääministeri Viktor Orban kirjoitti sunnuntaina viestipalvelu X:ssä, että Unkari ei estä lainapaketin hyväksymistä enää sen jälkeen, kun öljy virtaa jälleen Druzhba-putkessa.