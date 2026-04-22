Koripallosarja NBA:n kirkkaimpiin tähtiin lukeutuva San Antonio Spursin Victor Wembanyama sai aivotärähdyksen pudotuspeliottelussa Portland Trail Blazersia vastaan.
Ranskalaispelaaja kaatui kasvot edellä parkettiin ottelun toisella neljänneksellä
Portland voitti ottelun lopulta 106–103 ja tasoitti ensimmäisen kierroksen puodotupelisarjan tilanteeksi 1–1.
Portlandin valmentaja Tiago Splitter piti vastustajan tähtipelaajan loukkaantumista pelottavana.
– Näin kuvat tilanteesta. Se ei näyttänyt hyvältä, Splitter sanoi AP:n mukaan.
Wembanyama pelaa kolmatta kauttaan liigassa. Hänen johdollaan Spurs eteni pudotuspeleihin nyt ensimmäistä kertaa sitten kevään 2019.
Liigan parhaana puolustuspelaajana palkitun 22-vuotiaan Wembanyaman pidempi poissaolo olisi valtava takaisku Spursille. Avausottelussa Portlandia vastaan Wembanyama teki 35 pistettä.
– Tiedämme, mitä Victor tuo peliin. Hänen menetyksensä jättää valtavan aukon täytettäväksi. Emme voi nyt jumittua siihen. Meidän kaikkien on nostettava tasoamme, Spursin takamies Devin Vassell sanoi.
– Rukoilemme hänen puolestaan. Haluamme vain, että hän voi hyvin, Vassell lisäsi.
NBA:n ohjeiden mukaan aivotärähdyksen saaneen olevan pelaajan on oltava vähintään 48 tuntia joutilaana ja levättävä. Sen jälkeen pelaajan on oltava täysin oireeton ennen kuin hänet hyväksytään pelaamaan. Pelaajan on lisäksi käytävä neurologisissa testeissä ja saatava lopullinen hyväksyntä joukkueen lääkäriltä sekä liigan aivotärähdysprotokollan johtajalta.
Spursin päävalmentaja Mitch Johnson sanoi joukkueen tekevän kaikkensa tähtipelaajansa kuntoutumisen eteen.
– Teemme tarvittavat ja tilanteeseen sopivat toimenpiteet.
Wembanyaman palaaminen joukkueiden seuraavaan kohtaamiseen näyttää tällä hetkellä epätodennäköiseltä. San Antonio ja Portland kohtaavat sarjan kolmannessa ottelussa Suomen aikaa lauantaiaamuna.