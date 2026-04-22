“Se oli pelottavaa” – NBA-supertähden loukkaantuminen säikäytti jopa vastustajan

eikä

enää

palannut

kentälle

. Pelin

jälkeen

tiedotettiin

,

että

Wembanyamalla

on

aivotärähdys

. Ennen

loukkaantumistaan

hän

tehtaili

viisi

pistettä

ja

otti

neljä

levypalloa

.

– Rukoilemme hänen puolestaan. Haluamme vain, että hän voi hyvin, Vassell lisäsi.

NBA:n ohjeiden mukaan aivotärähdyksen saaneen olevan pelaajan on oltava vähintään 48 tuntia joutilaana ja levättävä. Sen jälkeen pelaajan on oltava täysin oireeton ennen kuin hänet hyväksytään pelaamaan. Pelaajan on lisäksi käytävä neurologisissa testeissä ja saatava lopullinen hyväksyntä joukkueen lääkäriltä sekä liigan aivotärähdysprotokollan johtajalta.