Johanna ja Renny Harlin odottavat kolmatta lastaan. Pariskunta kertoo Instagramissa, että he ovat kirjautuneet synnytyssairaalaan.

Johanna ja Renny Harlin kertovat Instagramissa, että he ovat päässeet synnytyssairaalaan Miamissa. Pariskunnan kolmannen lapsen odotetaan syntyvän hetkenä minä hyvänsä.

Heidän jakamallaan videolla Johanna kertoo, että sai aluksi soiton sairaalasta, että se on täynnä. Pariskunta suuntasi aamupalalle ja tuntia myöhemmin he pääsivät sairaalaan.

Harlinit ovat saaneet julkaisuunsa lukuisia tsemppiviestejä.

– Tsemppiä teille. Hyvin se menee ja tulisipa Harlin-ohjelma. Jäin ihan koukkuun siihen, eräs kirjoittaa.

Harlinit kertoivat huhtikuussa sairaalakassinsa sisällöstä The Harlin Show -podcastissaan. Tällä kertaa siitä löytyy erillinen kylmälaukku, jossa on samppanjan lisäksi kaviaaria.