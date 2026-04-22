Sotkamon Jymyn miesten superpesisjoukkueen pelinjohtaja Iiro Haimi jättää tehtävänsä tämän kauden jälkeen. Kaudelle 2024 Jymyn peräsimeen tulleen Haimin työt jatkuvat Kainuussa naisten pesäpallon parissa.

Jymy tiedottaa Haimin siirtyvän viikonloppuna alkavan kauden jälkeen Kajaanin Pallokerhon (KPK:n) edustusjoukkueen manageriksi. Työnkuvaan sisältyy naisten joukkueen operatiivisesta toiminnasta vastaaminen, Ykköspesiksessä pelaavan joukkueen pelinjohtaminen sekä tyttö- ja naispesäpallon huippupolun rakentaminen yhdessä sidosryhmien kanssa.

KPK, Sotkamon Jymy-Pesis ja SuperJymy tiedottivat maaliskuun lopussa ryhtyvänsä rakentamaan uutta toimintamallia, jonka tavoitteena on nostaa Kainuu pysyvästi tyttöjen ja naisten pesäpallon huipulle.

Sotkamon Jymy on vuosien ja vuosikymmenten saatossa niittänyt huimaa menestystä niin miesten kuin poikien pesäpallossa, ja sama mahdollisuus halutaan tarjota myös maakunnan tyttö- ja naispelaajille.

– Ilman selkeää polkua lahjakkaat pelaajat ja valmennusosaaminen valuvat muualle. Samalla luodaan ympäristö, joka houkuttelee pelaajia Kainuuseen eri vaiheissa uraa, ei pelkästään junioreina vaan myös aikuisiällä, Haimi sanoo tämänpäiväisessä tiedotteessa.

Kainuussa on pelattu naisten pääsarjapesäpalloa viimeksi 2016–2017, kun KPK oli Superpesiksessä.