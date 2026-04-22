Tulevana yönä on hyvä mahdollisuus nähdä tähdenlentoja taivaalla, kertoo tähtitieteellinen yhdistys Ursa.
Tähdenlennot kuuluvat Lyridien tähdenlentoparveen, johon kuuluvia tähdenlentoja näkyy taivaalla tällä viikolla. Tuleva yö on kuitenkin paras mahdollisuus Lyridien tähdenlentojen havaitsemiselle. Havainnot kannattaa aloittaa kello yhdentoista jälkeen illalla, Ursa kertoo.
Lyridejä näkyy sitä enemmän, mitä etelämpänä Suomessa ollaan. Parhaimmillaan Etelä-Suomessa voi nähdä muutaman tähdenlennon tunnissa.