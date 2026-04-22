Turussa löydettiin yli kaksi kuukautta sitten kadonnut mies tapettuna parvekkeelta.
Lounais-Suomen poliisi etsi helmikuussa kadonnutta miestä helmikuun alussa. Nyt tämän taposta epäiltynä on vangittu mies.
Poliisille tehtiin katoamisilmoitus helmikuun alussa kadonneesta 44-vuotiaasta miehestä. Jo tutkinnan aikana poliisin tietoon tuli useita huhuja, joiden mukaan mies olisi joutunut henkirikoksen uhriksi.
Tutkinnassa poliisi onnistui selvittämään tarkkaan kadonneen miehen liikkeet ja häntä koskevat havainnot.
– Viimeinen havainto miehestä tehtiin Varissuolla sijaitsevasta yksityisasunnosta katoamispäivänä eli 4. helmikuuta, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tommi Kosunen kertoo tiedotteessa.
Poliisi teki tämän viikon maanantaina kotietsinnän tähän asuntoon. Asunnon parvekkeelta löytyi etsityn miehen ruumis.
Asunnosta otettiin kiinni sen haltija, 43-vuotias mies.
– Rikoksesta epäilty ja uhri tunsivat toisensa, ja epäilty on myöntänyt kuulustelussa tehneensä teon riidan seurauksena, Kosunen kertoo.
Poliisi ei tässä vaiheessa pysty kommentoimaan henkirikoksen tapaa. Teosta epäilty mies vangittiin tänään todennäköisin syin epäiltynä taposta.