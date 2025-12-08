Luokkamummina eläkepäivillään toimiva Kyllikki Kerola opettaa ykkösluokkalaisille hyviä tapoja.
Eläkkeellä oleva kasvatustieteilijä ja erityisopettaja Kyllikki Kerola on kehittänyt erityisen hyviä tapoja opettavan ja kiusaamista koulusta kitkevän ohjelman ykkösluokkalaisille.
Luokkakaveriohjelmassa koulutaipaleen ensimmäisellä vuodella oleville lapsille opetetaan sosiaalisia taitoja, esimerkiksi katsekontaktia, kuulumisten vaihtoa ja yhteistyön tekemistä.
– Idea on se, että harjoitellaan yhdessä sosiaalisia taitoja, Kerola kertoo MTV Uutisten erikoislähetyksessä.
Kerola on toiminut "luokkamummina" Lieksan keskuskoulun ykkösluokassa koko viime vuoden.
Vuoden 2025 Linnan juhlien teemana oli koulutus ja sivistys suomalaisen yhteiskunnan rakentajana.