Eläkkeellä oleva kasvatustieteilijä ja erityisopettaja Kyllikki Kerola on kehittänyt erityisen hyviä tapoja opettavan ja kiusaamista koulusta kitkevän ohjelman ykkösluokkalaisille.

Luokkamummi Kyllikki Kerola vietti lukuvuoden opettaen luokalle sosiaalisia taitoja ja sai kutsun Linnan juhliin. Tällaiset terveiset hän lähetti tutuksi tulleille Lieksan keskuskoulun oppilaille.

Linnan juhliin

Luokkamummi opettaa ystävällisyyttä

Luokkakaveripareilla on erilaisia tehtäviä, kuten aamuisin ystävällinen katse, tervehtiminen ja kuulumisten kysyminen toiselta. Parien kuuluu viettää myös yksi välitunti yhdessä koulupäivän aikana ja hyvästellä toisensa koulupäivän päättyessä. Lisäksi parien kuuluu suorittaa opettajan antamia tehtävä yhdessä.