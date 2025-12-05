Joensuulaispariskunta sai kutsun Linnan juhliin.
Linnan juhliin kutsun saaneet Rita Piironen ja Jaakob Rissanen kertovat Instagramissa saavansa pian perheenlisäystä. Somessa seurattu joensuulaispariskunta on kutsuttu juhlistamaan itsenäisyyttä presidentinlinnaan, mutta nyt saapuminen on saanut jännittäviä piirteitä, sillä pariskunta valmistautuu lähtemään synnytyssairaalaan.
– Täällä valmistaudutaan lähtemään sairaalaan. Jännittää, kohta ehkä saadaan meidän tyttö syliin, kaksikko kertoo 4. joulukuuta julkaistussa postauksessa.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Muutama päivä sitten pariskunta julkaisi videon ja tilannepäivityksen tulevasta itsenäisyyspäivästä.