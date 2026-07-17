Jääkiekon Kanadan junioriliigojen mestaruuden viime kaudella voittanut Jussi Ahokas on tiettävästi kieltäytynyt AHL-valmentajan paikasta.
Ahokas on toimittaja Rick Dhaliwalin mukaan ollut NHL-seura Vancouver Canucksin haastattelussa, mutta kieltäytynyt tarjotusta valmentajan paikasta.
Canucks on toimittajan tietojen mukaan tarjonnut Ahokkaalle paikkaa sen AHL-farmijoukkue Abbotsford Heatissa.
Ahokas johdatti Kitchener Rangersin viime kaudella sekä OHL-sarjan että kaikkien Kanadan juniorisarjojen Memorial cupin mestariksi.