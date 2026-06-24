Venäjän KHL-liigaan sopimuksen tehnyt norjalaistähti Henrik Haukeland rikkoo nyt hiljaisuuden ja kommentoi kiistanalaista uravalintaansa TV 2:n haastattelussa.

Haukeland purki ensi kautta koskevan sopimuksensa Saksan DEL-liigassa ja allekirjoitti kaksivuotisen paperin KHL-seura Traktor Tsheljabinskin kanssa. Hän on ensi kaudella liigan ainoa norjalainen.

Traktorin seurapuheenjohtaja edustaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin puoluetta ja on toiminut myös ministeritehtävissä, kertoo norjalainen TV 2.

Haukeland on kovan arvostelun kohteena valittuaan lähteä KHL:ään. Nyt hän kommentoi päätöstään ensimmäistä kertaa julkisesti.

– Olen täysin tietoinen siitä, että tämä päätös herättää reaktioita, ja olen ollut tietoinen siitä koko prosessin ajan. En myöskään ole tehnyt tätä päätöstä kevyesti, Haukeland sanoo TV 2:lle.

– Olen saanut vuodesta 2022 lähtien useita tarjouksia KHL:stä. Olen kieltäytynyt niistä aiemmin. Osa niistä on ollut erittäin houkuttelevia niin urheilullisesti kuin taloudellisestikin. Siksi tämä ei ole päätös, joka olisi tehty yhdessä yössä, vaan asia, jota olen pohtinut pitkään.

Haukeland oli tulikuumassa vireessä kevään MM-kisoissa ja torjui Norjan sen historian ensimmäiseen maailmanmestaruusmitaliin, kun yllättäjät nappasivat pronssia. Hän kertookin odottaneensa loistoturnauksen jälkeen ensisijaisesti NHL-tarjousta.

– Jos sellainen olisi tullut, olisin hyväksynyt sen. Kun määräaika umpeutui, eikä sellaista tullut, minun oli tehtävä valinta.

Nyt maajoukkueen ovet menevät Venäjä-sopimuksen vuoksi säppiin. Norjassa noudatetaan samaa linjaa kuin esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa: jos pelaat hyökkäyssotaa käyvän Venäjän liigassa, et ole tervetullut maajoukkuetehtäviin.

– Maajoukkueasia on ollut koko päätöksen vaikein osa. Norjan edustaminen on merkinnyt minulle valtavasti, ja olen uskomattoman ylpeä siitä, mitä olen kokenut Norjan paidassa. Kunnioitan liiton päätöksiä, mutta toivon, että saan tulevaisuudessa mahdollisuuden edustaa Norjaa.