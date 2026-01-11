Antti Aalto on sijoittunut seitsemänneksi mäkihypyn miesten maailmancupin kilpailussa Puolan Zakopanessa.

Aalto hyppäsi HS140-mäestä 128 sekä 133 metriä ja keräsi pisteet 232,5.

Lumisateessa hypätyn kilpailun voitti Slovenian Anze Lanisek pistein 278,1. Lanisek hyppäsi 138 ja 137 metriä. Itävallan Jan Hörl oli toinen ennen maanmiestään Manuel Fettneriä.

Aalto oli avauskierroksen jälkeen sijalla 13 ja nosti osakkeitaan toisella kierroksella.

– Hyvää tekemistä oli. Sain kilpailuun kaksi tasapainoista ja aika hyvää hyppyä. Olosuhteet olivat haastavat, mutta niistä selvittiin, Aalto sanoi Hiihtoliiton ääninauhalla.

Aalto on ollut maailmancupin henkilökohtaisissa kisoissa parhaimmillaan kuudes: vuonna 2020 Kulmin lentomäessä Itävallassa ja 2018 Nizhni Tagilissa Venäjällä. Kulmin kisan jälkeen hän ei ollut yltänyt maailmancupin henkilökohtaisissa kilpailuissa kymmenen parhaan joukkoon ennen sunnuntaita.

Lue myös: Jenny Rautionaho hyppäsi loistosijalle

Vilho Palosaari, Eetu Nousiainen ja Jarkko Määttä eivät yltäneet Zakopanessa toiselle kierrokselle. Palosaari hyppäsi 121 metriä ja oli 32:s. Nousiainen ja Määttä hyppäsivät kumpikin 116 metriä. He olivat perättäisillä sijoilla, Nousiainen 45:s ja Määttä 46:s.