Anaheim Ducks voitti NHL:ssä Vancouver Canucksin maalein 5–3. Mikael Granlund iski kahdesti.

Suomalaishyökkääjä Mikael Granlund teki Anaheimin 2–1- ja 3–2-maalit, joista jälkimmäinen syntyi ylivoimalla. Konkarihyökkääjä on päässyt maalin makuun kolmessa NHL-ottelussa peräkkäin, mutta niitä edelsi yhdeksän NHL-ottelun maaliton jakso.

47 ottelussa Granlund on iskenyt tehot 16+15=31 tällä kaudella.



Suomalaismaalivahti Kevin Lankinen torjui Vancouverin maalilla 29 laukausta ja antautui neljästi. Troy Terry viimeisteli loppulukemat tyhjään maaliin. Ville Husso oli Anaheimin luukkuvahtina. Anaheim vahvisti voitolla otettaan divisioonansa kärkipaikasta

Kapanen osui jälleen

Montreal Canadiens kaahasi kotonaan voittoon Carolina Hurricanesista luvuin 5–2. Carolina meni ensimmäisessä erässä 2–0-johtoon, mutta ei enää sen jälkeen onnistunut maalinteossa. Montrealin maalirumban aloitti ensimmäisessä erässä Oliver Kapanen, jolle osuma oli kauden 21:s. Sen jälkeen osuivat vielä Cole Caufield, Juraj Slafkovsky, Ivan Demidov sekä Jake Evans.