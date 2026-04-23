Dallas Stars venyi toisessa jatkoerässä 4–3-voittoon Minnesota Wildistä NHL:n pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella. Stars johtaa ottelusarjaa nyt voitoin 2–1.
Ratkaisumaalin teki Wyatt Johnston ajassa 92.10. Johnston ohjasi Miro Heiskasen laukauksen Wildin maaliin ylivoimalla.
Starsin suomalaisista Mikko Rantanen teki joukkueensa avausmaalin ylivoimalla, kun ottelua oli pelattu minuutti ja 25 sekuntia. Rantanen sai myös syöttöpisteen joukkueensa 3–3-maaliin, jonka Matt Duchene viimeisteli ylivoimalla.
Starsin puolustajista eniten peliaikaa sai Heiskanen, joka urakoi NHL-uransa muhkeimman peliajan: 43 minuuttia ja viisi sekuntia. Tätä enemmän ottelussa pelasi vain Wild-puolustaja Quinn Hughes (43.47).
Sarja jatkuu Wildin kotikaukalossa Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä.