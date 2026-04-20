Jääkiekon NHL:ssä Colorado Avalanche avasi pudotuspeliurakkansa 2–1-kotivoilla Los Angeles Kingsistä. Artturi Lehkonen onnistui maalinteossa.
Avalanchen suomalaishyökkääjä Lehkonen laukoi ottelun avausmaalin toisen erän lopulla. Kanadalaishyökkääjä Logan O'Connor viimeisteli voitto-osuman.
Buffalossa paikallinen Sabres otti ensimmäisen voittonsa pudotuspeliottelussa 15 vuoteen. Se oli vielä päätöskympille lähdettäessä 0–2-tappiolla Boston Bruinsille, mutta latoi sitten neljä maalia vajaaseen seitsemään minuuttiin Tage Thompsonin (2+1) johdolla.
Sabres-vahti Ukko-Pekka Luukkonen torjui 17 laukausta pienimuotoisen ihmeen kautta tulleessa 4–3-voitossa.
Montreal Canadiens puolestaan päihitti vieraissa Tampa Bay Lightningin ensimmäisessä jatkoerässä luvuin 4–3. Canadiensin slovakialaistähti Juraj Slafkovsky mätti hattutempun, ja myös ratkaisi ottelun jatkoajalla ylivoimalla ajassa 61.22.
Jatkopaikka vaatii neljää otteluvoittoa.