Jääkiekon NHL:ssä pudotuspelit polkaistiin käyntiin Minnesota Wildin murskavoitolla Dallas Starsista.

Suomalaispelaajien täyteinen Dallas hävisi kotikaukalossaan Minnesotalle luvuin 1–6.

Loukkaantumisen jälkeen jäälle palannut puolustaja Miro Heiskanen nappasi syöttöpisteen Dallasin ainokaiseksi jääneestä Jason Robertsonin maalista.

Mikko Rantanen oli kolme maalia pakkasella NHL-uransa 100. pudotuspeliottelussa. Suomalaishyökkääjä sai myös kaksi kahden minuutin jäähyä.

– Emme ansainneet voittaa. Heidän kahdessa ylivoimamaalissa ja kahdessa onnekkaassa pompussa meillä oli pelaajia oikeissa paikoissa. Pitää vain pysyä tasaisena, pudotuspelit ovat joskus sellaista. Häviät pelin, jossa et tunne olevasi alakynnessä. Mutta sellainen on se mentaliteetti, joka pitää olla. Nollaat pään ja opit virheistä, Rantanen kommentoi.

Suomalainen sanoi, ettei Dallas voittanut ensimmäisten 30 minuutin aikana tarpeeksi kamppailuja.

– He olivat vain hieman vahvempia niissä, ja niin he pystyivät saamaan meidät puolustamaan enemmän kuin halusimme. Se on asia, jossa voimme olla hieman vahvempia.

Maaliskuussa loukkaantunut Dallas-hyökkääjä Roope Hintz ei odotetusti päässyt vielä pelaamaan.

Ristolainen syöttöpisteelle playoff-avauksessaan

Rasmus Ristolainen juhli voittoa uransa ensimmäisessä NHL:n pudotuspelimittelössä Philadelphia Flyersin lyötyä Pittsburgh Penguinsin vieraissa 3–2.

Suomalaispuolustaja syötti Travis Sanheimin viimeistelemän 2–1-johtomaalin kolmannen erän puolivälissä.