Keskenmenolle uusi hoitosuositus – "Ei voi liikaa korostaa" Keskenmenojen uusi hoitosuositus korostaa potilaan empaattista kohtaamista. Kuvituskuva. Shutterstock Julkaistu 52 minuuttia sitten Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi Keskenmenojen hoito yhtenäistyy. Uuden Käypä hoito -suosituksen tavoitteena on yhdenmukaistaa keskenmenon kokeneiden valtakunnallisia tutkimus- ja hoitokäytänteitä. Keskenmenosta toipuminen on yksilöllistä ja voi pitää sisällään niin surua, masennusta, vihaa kuin muitakin vaikeita tunteita. Toipuminen voi kestää pitkään. Uusi hoitosuositus korostaa potilaan empaattista kohtaamista, psyykkisen tuen tarjoamisen tärkeyttä, riittävää kivun hoitoa sekä jälkitarkastusta neuvolassa, Käypä hoito kertoo tiedotteessaan. – Keskenmenon kokenut tulee kohdata empaattisesti ja kunnioittavasti. Hoitosuositus tarjoaa tähän ohjeita: lääketieteellisiä termejä, kuten ’raskausmateriaali’, on hyvä välttää ja antaa lupa tunteille niitä vähättelemättä. Sensitiivisyyden merkitystä ei voi liikaa korostaa, Käypä hoito -suositustyöryhmän puheenjohtaja Maarit Niinimäki kertoo tiedotteessa. Lue myös: Mistä verinen vuoto raskausaikana johtuu? Ota tässä vaiheessa viipymättä yhteys terveydenhuoltoon Kolmannen keskenmenon jälkeen tarkemmat selvitykset Jo yhden keskenmenon jälkeen neuvolassa pitää järjestää jälkitarkastus. Tarkastuksessa varmistetaan toipuminen, tuen tarve ja tarvittaessa ohjataan jatkotutkimuksiin.

– Ensimmäisen keskenmenon jälkeen kartoitetaan elämäntapatekijät, joilla voi olla vaikutusta keskenmenon riskiin. Kahden keskenmenon jälkeen tutkimuksia perusterveydenhuollossa tarkennetaan riskitekijöiden osalta. Kolmen keskenmenon jälkeen käynnistyvät tarkemmat selvitykset erikoissairaanhoidossa, Niinimäki selittää.

Rutiininomainen keltarauhashormonihoito alkuraskaudessa ei pienennä keskenmenon riskiä varsinkaan oireettomilla naisilla, joilla ei ole ollut aiempia keskenmenoja.

– Keltarauhashormonin käyttö tukihoitona voi hieman parantaa synnytyksen todennäköisyyttä kolmen keskenmenon jälkeen, jos seuraavassa alkuraskaudessa esiintyy veristä vuotoa. Tutkimusnäytön mukaan yhden tai kahden keskenmenon jälkeen vastaavaa hyötyä ei ole. Joissakin tilanteissa keltarauhashormonista voi olla apua, mutta mikään ihmelääke se ei ole, Niinimäki sanoo.

Keskenmeno voi olla oireeton

Keskenmenolla tarkoitetaan raskauden keskeytymistä ennen 22. raskausviikkoa. Tyypillisiä oireita ovat verinen vuoto ja kipu alavatsassa. Keskenmeno voi kuitenkin olla joskus oireeton ja tulla ilmi seulontatutkimuksissa.

Keskenmenot ovat yleisiä. Noin 10–15 prosenttia todetuista raskauksista päättyy keskenmenoon, joka useimmiten tapahtuu ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana.

Keskenmeno voi johtua monesta syystä, mutta suurin osa johtuu alkion kromosomipoikkeavuuksista.

– Noin 50–60 prosenttia johtuu kromosomipoikkeavuuksista, jotka ovat usein niin vakavia, ettei raskaus voi jatkua. Tällöin esimerkiksi keltarauhashormonihoito ei estä keskenmenoa. Onneksi valtaosa kromosomipoikkeavuuksista on yksittäisiä, eikä tilanne yleensä toistu seuraavassa raskaudessa, Maarit Niinimäki sanoo.

Keskenmenon todennäköisyys kasvaa iän karttuessa, ja yli 40-vuotiaiden raskauksista yli puolet keskeytyy. Muita riskitekijöitä ovat elintavat, tietyt krooniset ja gynekologiset sairaudet sekä infektiot.

Suurin osa keskenmenoista on yksittäisiä, ja useimmat naiset tulevat myöhemmin uudelleen raskaaksi. Myös toistuvien keskenmenojen jälkeen valtaosa saa lapsen.

Keskenmenon jälkeen uutta lasta voi yrittää turvallisesti sitten, kun siihen itse on henkisesti valmis, tiedotteessa muistutetaan.

