Keskenmenojen hoito yhtenäistyy.
Uuden Käypä hoito -suosituksen tavoitteena on yhdenmukaistaa keskenmenon kokeneiden valtakunnallisia tutkimus- ja hoitokäytänteitä.
Keskenmenosta toipuminen on yksilöllistä ja voi pitää sisällään niin surua, masennusta, vihaa kuin muitakin vaikeita tunteita. Toipuminen voi kestää pitkään.
Uusi hoitosuositus korostaa potilaan empaattista kohtaamista, psyykkisen tuen tarjoamisen tärkeyttä, riittävää kivun hoitoa sekä jälkitarkastusta neuvolassa, Käypä hoito kertoo tiedotteessaan.
– Keskenmenon kokenut tulee kohdata empaattisesti ja kunnioittavasti. Hoitosuositus tarjoaa tähän ohjeita: lääketieteellisiä termejä, kuten ’raskausmateriaali’, on hyvä välttää ja antaa lupa tunteille niitä vähättelemättä. Sensitiivisyyden merkitystä ei voi liikaa korostaa, Käypä hoito -suositustyöryhmän puheenjohtaja Maarit Niinimäki kertoo tiedotteessa.
Kolmannen keskenmenon jälkeen tarkemmat selvitykset
Jo yhden keskenmenon jälkeen neuvolassa pitää järjestää jälkitarkastus. Tarkastuksessa varmistetaan toipuminen, tuen tarve ja tarvittaessa ohjataan jatkotutkimuksiin.