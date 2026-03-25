Ruotsin SHL:ssä nähtiin poikkeuksellinen tilanne, kun Leksandin ja HV71:n välisessä liigakarsintaottelussa puhkesi kahakka Leksandin vaihtoaitiossa.

Kaaos puhkesi Leksandin vaihtoaitiossa ottelussa HV71:tä vastaan kolmannessa erässä, kun Leksandin Oskar Lang työnsi HV:n William Ignberg Nilsson luukusta sisään Leksandin vaihtoaitioon.

Kun väärän joukkueen mies päätyi Leksandin penkille, seurasi armoton nujakka, johon osallistui arviolta yhteensä kymmenkunta pelaajaa. Myös muita HV:n pelaajia päätyi nujakoimaan.

– Teillä on viisi kaveria, painukaa helvettiin! Viisi kaveria yhtä vastaan, hemmetin pelkurit, HV71:n valmentaja Riley Woods keuhkosi Expressenin mukaan.

Pitkään kestänyt huutelu ja nujakointi rauhoittuivat lopulta, kun HV71:n päävalmentaja Anton Blomqvist sai vedettyä Ignberg Nilssonin pois tilanteesta.

– En ollut siinä mukana. Sitten Petter Rönnqvist seisoi siinä ja huusi myös jotain. Minulla ei ollut aavistustakaan, mitä helvettiä tapahtui, Blomqvist kertasi.

– Siellä oli viisi, kuusi kaveria lyömässä häntä päähän. Menin vaistoillani ja yritin saada hänet pois sieltä. Onneksi varusteita ei osunut minuun. Sain kyynärpäästä, mutta se ei ollut vaarallista.

Tilanteen jälkeen tuomarinelikko arpoi viidelle pelaajalle rangaistuksen. Ignberg Nilsson sai tilanteesta 2+2 minuuttia.

– Siinä tuli yhteentörmäys. Minä menen vaihtoon. Hän menee vaihtoon. Ja sitten päädyn sinne. Aitio on täynnä höyryä. Sitten en oikein tiedä, mitä on tekeillä, Ignberg Nilsson kertasi tapahtunutta.