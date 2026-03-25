Jääkiekon NHL:ssä Florida Panthers voitti kotonaan Seattle Krakenin maalein 5–4 valmentajansa Paul Mauricen juhlaottelussa.
Florida johti peliä parhaimmillaan kolmella maalilla, mutta Seattle kampesi tasoihin. Lopulta ottelu eteni aina voittolaukauskilpailuun saakka. Siellä Florida oli parempi, ja voittomaali kirjattiin Vinnie Hinostrozan nimiin.
Suomalaisista Floridan hyökkääjä Eetu Luostarinen onnistui maalinteossa kolmannessa erässä.
Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä pelattu ottelu oli Floridan päävalmentajan Paul Mauricen juhlaottelu. Kyseessä oli 2 000:s NHL-ottelu, jonka Maurice valmensi.
Maurice on vain toinen valmentaja, joka on kyennyt 2000 NHL-ottelun rajapyykkiin. Yhdeksänkertaisen mestarin mittariin kertyi yhteensä 2141 NHL-ottelua, joten Mauricella on vielä kaikki mahdollisuudet yltää tilaston ykköseksi.
Floridan mahdollisuudet päästä NHL:n pudotuspeleihin ovat jo menneet.