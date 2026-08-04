Kiteen Pallo on hyllyttänyt Kasperi Kaksosen huumausainerikoksen paljastuttua.
Kiteen Pallo tiedotti tiistaina, että Superpesis-pelaaja Kasperi Kaksonen, 23, jää sivuun seuran toiminnasta välittömästi.
Seura sai maanantai-iltana tiedon, että Kaksoselle on kirjattu sakkovaatimus syksyllä 2024 Joensuussa tapahtuneesta huumausaineen käyttörikoksesta.
Kiteen Pallon puheenjohtaja Pentti Lipsanen avasi tapausta tarkemmin MTV Urheilulle. Hänen mukaansa perjantaina oli tullut vinkki Karjalainen-lehden toimitukseen, minkä jälkeen taustoja lähdettiin selvittämään.
– Sieltä otettiin yhteyttä. Vei aikansa ennen kuin tehtiin selvitys ja saatiin viranomaisilta tieto eilisiltana, Lipsanen sanoi.
Hän vahvisti, että Kaksonen ei ollut kertonut tapauksesta seuralle mitään.
– Tieto tuli ihan totaalisena yllätyksenä.
Mitä ajattelette siitä, että hän oli jättänyt kertomatta näin merkittävästä asiasta?
– Meillä aika selkeästi tiedotteessa näkyy, mitä olemme tästä ajatelleet. Ei tällaisessa tilanteessa tietenkään voi muuten toimia kuin tällä tavalla, Lipsanen viittasi pelaajan syrjään siirtämiseen.
Hän jatkoi, että Kaksosen toiminta sotii kaikkia seuran sääntöjä vastaan.
Katumista
Seurapomo kuvaili pelaajan kanssa asiasta käytyjen keskustelujen "olleen aika vaisuja".
– Hän varmasti katuu tekosiaan. Se on nyt aivan selvä. Se on tapahtunut, mitä on tapahtunut.