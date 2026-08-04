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Juuri nyt Avaa

– Hän varmasti katuu tekosiaan. Se on nyt aivan selvä. Se on tapahtunut, mitä on tapahtunut.

Seurapomo kuvaili pelaajan kanssa asiasta käytyjen keskustelujen "olleen aika vaisuja".

Hän jatkoi, että Kaksosen toiminta sotii kaikkia seuran sääntöjä vastaan.

– Meillä aika selkeästi tiedotteessa näkyy, mitä olemme tästä ajatelleet. Ei tällaisessa tilanteessa tietenkään voi muuten toimia kuin tällä tavalla, Lipsanen viittasi pelaajan syrjään siirtämiseen.

Mitä ajattelette siitä, että hän oli jättänyt kertomatta näin merkittävästä asiasta?

Hän vahvisti, että Kaksonen ei ollut kertonut tapauksesta seuralle mitään.

– Sieltä otettiin yhteyttä. Vei aikansa ennen kuin tehtiin selvitys ja saatiin viranomaisilta tieto eilisiltana, Lipsanen sanoi.

Kiteen Pallon puheenjohtaja Pentti Lipsanen avasi tapausta tarkemmin MTV Urheilulle. Hänen mukaansa perjantaina oli tullut vinkki Karjalainen-lehden toimitukseen, minkä jälkeen taustoja lähdettiin selvittämään.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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Kiteen Pallo kirjoittaa tiedotteessaan, että Kaksosen nykyinen pelaajasopimus päättyy syksyllä ja jo aiemmin on ollut tiedossa, ettei pelaaja jatka seurassa ensi kaudella.

– Seura ei kuitenkaan tässä vaiheessa poissulje sitä, etteikö Kaksonen voisi vielä myöhemmin tulevaisuudessa edustaa uransa aikana Kiteen Palloa, tiedotteessa mainitaan.