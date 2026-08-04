Poliisi etsii iäkästä miestä Mäntsälässä.
Poliisi pyytää havaintoja Mäntsälässä kadonneesta miehestä.
Viimeiset havainnot 79-vuotiaasta miehestä on tehty tiistaina 4. elokuuta kello 17.50 Vuotavantiellä.
Kadonnut on poliisin mukaan noin 168 cm pitkä ja hoikka. Katoamishetkellä hänellä oli yllään tummansiniset housut, kirkkaan sininen takki, jossa punaista ja valkoista, sekä mustat lenkkitossut. Päässään miehellä oli vihreä lippalakki.
Poliisi tietojen mukaan mies liikkuu ripeästi.
Kaikki havainnot pyydetään yleiseen hätänumeroon 112.