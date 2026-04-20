Tuoreen MLL:n selvityksen mukaan lapset ja nuoret eivät saa apua vaikka pyytävät.

Mannerheimin lastensuojeluliiton vuoden 2025 raportista käy ilmi, että Nuorten tukilinjaan on tullut yhteydenottoja aiempaa enemmän. Yhteydenotoista nousee toistuvasti esiin lasten ja nuorten pahoinvointi.

MLL:n auttavien palveluiden asiantuntija ja yksi raportin laatijoista Erika Viding kertoo, että yhteydenotoissa nousee esiin niin henkinen kuin fyysinen väkivalta.

– Osa lapsista ja nuorista kertoo pelkäävänsä oman vanhempansa väkivaltaista käyttäytymistä. Osassa yhteydenotoissa taas kuuluu henkinen väkivalta vanhempien taholta, Viding selvittää sähköpostitse MTV Uutisille.

Vanhemmat syyllistyvät lasten mukaan usein vähättelyyn, huutamiseen tai syyllistämiseen.

Perheen sisäiset ristiriidat aiheuttivat nuorille pahaa oloa.

– Yhteydenotoissa kuuluu myös vaikeudet kotona esimerkiksi osaa lapsista ja nuorista kuormittavat heille kuulumattomat vastuut ja huolet, kuten lähiaikuisen alkoholinkäyttö, mielenterveyden haasteet tai perheen vaikea taloustilanne.

HUS:n ylläpitämän Mielenterveystalon mukaan kuritusväkivallalla on haitallisia seurauksia lapsen ja vanhemman väliselle suhteelle sekä lapsen psyykkiselle hyvinvoinnille.

– Vaikka väkivalta ei kohdistuisi suoraan lapseen, saa väkivaltainen ilmapiiri aikaan pelkoa ja turvattomuutta. Usein lapset ovat tietoisempia väkivallasta kuin aikuiset kuvittelevat, sivustolla kerrotaan.