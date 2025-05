Näin nuoret voivat käsitellä väkivaltaisia ajatuksia: "Ei helpoin tapa, mutta lähes kaikille se toimii"

Viime viikolla Suomessa tapahtui useita alaikäisten väkivallantekoja. MTV Uutiset kysyi kahdelta asiantuntijalta nuorille neuvoja pahoinvoinnin käsittelyyn.

Nuorten olisi tärkeää pystyä puhumaan pahasta olostaan, toteavat asiantuntijat.

MTV Uutiset kysyi oikeuspsykologi ja Husin psykiatrian linjajohtaja Jan-Henry Stenbergiltä sekä nuorille suunnatun Sekasin Kollektiivin toiminnanjohtaja Johanna Virtaselta neuvoja nuorille pahan olon käsittelyyn.

Nuorten pahoinvointi on noussut esiin viime aikoina Suomessa useina alaikäisten väkivallantekoina.

Molemmat asiantuntijat korostavat nuorille kommunikaation tärkeyttä kaikista ajatuksista.

– Puhuminen ei ole aina helpoin tapa, mutta lähes kaikille se toimii, Virtanen neuvoo nuoria.

Mikäli nuorella ei ole luotettavia aikuisia, apua on saatavilla anonyymeilta keskustelualustoilta, kuten Sekasin-chatista.

Ajatukset voivat olla vain ajatuksia

Jos nuorelle tulee tappamiseen liittyviä ajatuksia, niihin on hyvä suhtautua vakavasti ja selvittää asiaa luotettavan aikuisen kanssa. Samalla on hyvä muistaa, että ajatukset voivat olla vain ajatuksia.

– Ihan kaikilla on ajatuksia, jotka hävettävät. Itseään ei kannata liikaa syyllistää niistä, ja ajatuksista on valtavan pitkä matka tekoihin, Virtanen muistuttaa.

– On hyvä ymmärtää, että se ei automaattisesti tarkoita, että olisi huono, paha tai vaarallinen ihminen, myös Stenberg toteaa.

Jos kyseessä on itselleen vieraita pelkoja ja "mitä jos minä" -ajatuksia, kyse on Stenbergin mukaan pakkoajatuksien kaltaisista ajatuksista tai katastrofiajatuksista.

Kyseisiin ajatuksiin kannattaa tarvittaessa hakea keskusteluapua, ja tietoa löytyy esimerkiksi viranomaisten ylläpitämästä mielenterveystalo.fi-palvelusta.

– Sitten jos ajatukset ovat itselle luontaisia ja niistä tuntee saavansa tyydytystä sekä vallantunnetta, ihmisen persoonallisuuden kehitys on menossa väärään suuntaan ja apua tarvitaan.

Nuorten ei pidä jäädä ajatustensa kanssa yksin. Virtanen haluaa muistuttaa jokaisen nuoren olevan arvokas ja tärkeä.

"Oikea ystävyys tarkoittaa vastuuta"

Entä jos ystävä uskoutuu nuorelle väkivaltaisista ajatuksistaan?

Stenberg korostaa, että ystävän täytyy kertoa asiasta aikuiselle.

– Oikea ystävyys tarkoittaa vastuuta, eikä pelkkää pinnallista kivaa. Englanniksi on olemassa erottelu, että voi olla kind tai nice. Jos on kind, oikeasti välittää henkilöstä ja toimii hänen parhaakseen. Jos on vain nice, se on pinnallista, jossa motiivi onkin oikeastaan vaan osoittaa omaa mukavuuttaan.

Virtanen muistuttaa, että nuorten tehtävä ei ole lähtökohtaisesti kannatella vertaisiaan vaan elää mahdollisimman huoletonta nuoruutta.

– Ei siis kannata jäädä yksin tällaisessakaan tilanteessa, Virtanen toteaa.

– Jos tappamiseen liittyvä ajatus on todella konkreettinen ja toteutettavan suunnitelman tasolla, niin silloin meillä kaikilla on velvollisuus viedä se eteenpäin viranomaisen, esimerkiksi poliisin tietoon, hän jatkaa.

Väkivaltainen video voi herättää monia tunteita

Moni nuori on saattanut viime päivinä myös altistua väkivaltaiselle sisällölle haluamattaan, kun Pirkkalan koulupuukotuksesta kuvattua videota on levitetty sosiaalisessa mediassa.

On ymmärrettävää, että nuoret ovat katsoneet videota, sillä ihmiset ovat uteliaita, Stenberg toteaa.

– Jos videon on nähnyt, täytyy muistaa, että siinä on kyse häiriintyneestä väkivallanteosta, jossa ei ole mitään hauskaa tai hyvää, Stenberg sanoo.

Lisäksi hän muistuttaa, että videota ei tule jakaa eteenpäin.

– Jokaisen olisi hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään tilannetta, jossa olisi itse uhri ja kaikki kuvaisivat sekä levittäisivät videota.

Virtanen muistuttaa, että video voi herättää nuorissa erilaisia tunteita.

– Kaikki ajatukset ja tuntemukset ovat ok, sekin, että video ei herätä mitään tuntemuksia. On aika vaikeaa, mutta todella suositeltavaa opetella omien rajojen asettamista ja poistaa vaikka somet, joissa videot leviävät väliaikaisesti, jos tietää, että niistä tulee vaikeita tunteita tai vaikka yöunet ja arjen toimet häiriintyvät.