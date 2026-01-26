24-vuotias nainen vangittiin perjantaina.

Poliisi selvittää törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelua Turussa, kertoo poliisi.

Teosta epäillään 24-vuotiasta naista. Hänet vangittiin todennäköisin syin rikoksesta epäiltynä viime perjantaina.

MTV Uutisten käräjäoikeudesta saamien tietojen mukaan poliisi uskoo rikoksen tapahtuneen 18.–19. tammikuuta tänä vuonna.

– Viranomaiset estivät mahdollisen rikoksen toteutumisen yhteistyössä, ennakoivalla toiminnallaan, poliisi kertoo tiedotteessa.

Poliisi ei halua kertoa tässä vaiheessa tutkintaa, mihin rikos olisi kohdistunut tai kertoa tarkemmin, minkälaisen rikoksen suunnittelusta rikosepäilyssä on kyse.

Poliisi kertoo kuulustelleensa epäiltyä ja jatkavansa rikoksen esitutkintaa.