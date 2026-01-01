Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue on hävinnyt Kanadalle maalein 4–7 MM-kilpailujen alkusarjan päätösottelussa Yhdysvalloissa.

Kanada on voittanut Suomen MM-jäällä nyt peräti seitsemän kertaa peräkkäin. Nuorten Leijonien edellinen voitto on vuoden 2019 MM-kilpailuista.

Suomi ja Kanada tarjoilivat kunnon ilotulituksen, kun Kanada karkasi kolmesti johtoon, ja Suomi kiri tasoihin joka kerta jo avauserässä. Tuon jälkeen Kanada oli pysäyttämätön ja sinetöi lohkovoiton.

Suomen maaleista vastasivat Julius Miettinen, Oliver Suvanto, Lasse Boelius ja Roope Vesterinen.

Nuoret Leijonat jäi lohkossa kolmanneksi Kanadan ja Tshekin taakse ja kohtaa puolivälierässä Yhdysvallat. Ottelu pelataan lauantain vastaisena yönä kello 01.00.

Muut puolivälieräparit ovat Ruotsi–Latvia, Kanada–Slovakia ja Tshekki–Sveitsi.