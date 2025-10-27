Poliisin mukaan äiti ei huolehtinut vauvasta syntymän jälkeen.

Länsi-Uudenmaan poliisi on tiedottanut lisää Lohjan epäillystä vauvamurhasta. Poliisin mukaan vauva syntyi ja kuoli paikan päällä yksityisasunnossa.

Asunnossa oli tapahtumahetkellä vauvan äiti ja tämän puoliso. Soiton hätäkeskukseen teki puoliso. Se, onko puoliso vauvan isä, varmistuu esitutkinnan aikana.

Vauva menehtyi paikalle saapuneen ensihoidon elvytysyrityksistä huolimatta. Teon pääepäilty eli lapsen äiti vangittiin käräjäoikeuden päätöksellä 21. lokakuuta.

Poliisi otti myös avopuolison kiinni tapahtumapaikalla, mutta hänet vapautettiin, kun kuulustelut oli tehty. Poliisi selvittää esitutkinnassa avopuolison toimintaa ja hänen mahdollista syyllistymistään johonkin rikokseen tapahtumiin liittyen.

– Tämänhetkisen tiedon valossa poliisilla ei ole tarvetta esimerkiksi esittää puolisoa vangittavaksi, kertoo rikoskomisario Maria Hietajärvi.

Esitutkinnan tässä vaiheessa rikosnimike on edelleen murha.

Poliisi epäilee, että äiti on välittömästi syntymän jälkeen jättänyt tarkoituksellisesti huolehtimatta vauvasta asianmukaisesti, mikä johti vauvan menehtymiseen.

Poliisi ei kuiternkaan epäile, että äiti tai tämän puoliso olisivat esimerkiksi kohdistaneet vauvaan aktiivista fyysistä väkivaltaa syntymän jälkeen.

– Kyse on sen sijaan vakavasta ja julmasta laiminlyönnistä, jonka kohteena oli vastasyntynyt ja puolustuskyvytön vauva, Hietajärvi sanoo.