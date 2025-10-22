Lohjan vauvanmurhasta epäilty 19-vuotias nainen on ollut taloudellisessa ahdingossa.

MTV Uutiset on aiemmin uutisoinut, että naisella on käräjäoikeudessa vireillä velkomusasioita, jotka viittaavat taloudellisiin vaikeuksiin. Uudet tiedot vahvistavat käsitystä.

Nainen on viime kuussa todettu varattomaksi maksamattomiin vuokrasaataviin liittyvässä asiassa. Hänellä ei toisin sanoen ole ollut ulosottomiehen mukaan ulosmittauskelpoista tuloa eikä omaisuutta.

Naisella on aiemmin kesällä ollut myös ulosotossa liikennevakuutusta tai hyvikemaksuja koskeva asia vakuutusyhtiölle. Silloin todettiin, että häneltä ei löydy omaisuutta, joka voi olla suppean ulosoton kohteena, kuten palkkatuloja tai säästöjä.

MTV Uutisten tietojen mukaan naisella on tälläkin hetkellä vireillä ulosottoasia osamaksuasioihin liittyen.

Poliisi: Viitteitä suunnitelmallisuudesta

Epäilty henkirikos tapahtui poliisin mukaan Lohjalla viime perjantaina.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi lapsen 19-vuotiaan äidin murhasta epäiltynä tiistaina. Naisen 23-vuotiasta avopuolisoa ei ole vangittu tai vaadittu vangittavaksi, mutta MTV Uutisten tietojen mukaan häntäkin epäillään murhasta.

Poliisin mukaan teossa on suunnitelmallisuuteen liittyviä seikkoja.

