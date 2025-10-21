Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee nuorta, täysi-ikäistä äitiä vastasyntyneen lapsensa surmaamisesta Lohjalla perjantaina 17. lokakuuta.

Epäiltyä rikosta tutkitaan nimikkeellä murha.

Yksityisasunnossa paikalla olleet henkilöt ilmoittivat tapahtumasta viranomaisille, poliisi kertoo. Ensihoito elvytti lasta, mutta tämä menehtyi tapahtumapaikalle.

Poliisi esittää äitiä vangittavaksi Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudelle 21. lokakuuta.

Esitutkinta on hyvin alussa, poliisi kertoo. Poliisi on kuitenkin päässyt kuulustelemaan tapahtumaan liittyviä henkilöitä ja jatkaa kuulustelemalla myös muita henkilöitä.

− Rikosnimike tässä murheellisessa tapauksessa on vakava. Sitä kuitenkin tukee esitutkinnan alussa esiin tulleet suunnitelmallisuuteen viittaavat seikat. Esitutkinta on kesken, joten poliisi ei tässä vaiheessa voi avata esimerkiksi vauvan menehtymiseen johtaneita tapahtumia tai muita yksityiskohtia tarkemmin, kertoo rikoskomisario Maria Hietajärvi tiedotteessa.