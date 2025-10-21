Epäilty vauvasurma on järkyttänyt naapurustoa Lohjalla. MTV Uutisten haastattelema nainen toivoo, että olisi saanut mahdollisuuden puhua naapurinsa kanssa ennen tämän surullista tekoa.

Epäilty rikos tapahtui perjantaina tässä talossa.

Naapuri järkyttyi

Hän kertoo nähneensä perjantaina iltakymmenen jälkeen pihalla poliisiautot ja ambulanssit, mutta ei ollut tajunnut, että viranomaiset asioivat omassa talossa ja rapussa.