Epäilty vauvasurma on järkyttänyt naapurustoa Lohjalla. MTV Uutisten haastattelema nainen toivoo, että olisi saanut mahdollisuuden puhua naapurinsa kanssa ennen tämän surullista tekoa.
Poliisi epäilee nuorta äitiä vastasyntyneen lapsensa surmaamisesta Lohjalla Uudellamaalla. Epäilty rikos tapahtui poliisin mukaan perjantaina.
Poliisi tutkii tapausta murhana.
Länsi-Uudenmaan poliisin lyhyen tiedotteen mukaan rikoksesta epäilty nainen on täysi-ikäinen ja rikos tapahtui asunnossa.
Paikalla olleet ilmoittivat tapahtumasta viranomaisille. Ensihoito elvytti lasta, mutta tämä menehtyi tapahtumapaikalle.