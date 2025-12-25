Pelaajan kuolemasta tiedottaa hänen seuransa Nottingham Forest.

Englantilaisen Nottinghamin kahdesti peräkkäin jalkapallon Euroopan cupin voittoon pelaajana auttanut John Robertson on kuollut.

72-vuotiaan Robertsonin kuolemasta kertoi hänen seuransa Nottingham Forest.

Robertson oli huipulla Nottinghamin suuruuden päivinä, kun seura voitti Euroopan cupin ensi kertaa peräjälkeen vuosina 1979 ja 1980.

Robertson kuului voittoisissa cupfinaaleissa joukkueensa avainpelaajiin.

Münchenissä 1979 pelatussa loppuottelussa Robertson syötti Trevor Francisin tekemän voittomaalin ruotsalaista Malmön joukkuetta vastaan.

Seuraavana vuonna Robertson itse teki Nottinghamin 1–0-ratkaisuosuman SV Hampurin verkkoon Madridissa.

Robertson pelasi Skotlannin maajoukkueessa 28 maaottelua ja kuului skottien MM-joukkueeseen vuosina 1978 ja 1982. MM-Espanjassa 1982 hän kunnostautui maalintekijänä Uutta-Seelantia vastaan.