45-vuotias mies on pidätetty Etelä-Ruotsissa epäiltynä seitsemänkymppisen pariskunnan murhasta.
Ruotsissa on yritetty yli 20 vuotta selvittää turhaan seitsemänkymppisen pariskunnan murhaa. Uusien dna-tutkimusten avulla poliisit pääsivät kuitenkin hiljattain epäillyn jäljille. Tänään keskiviikkona poliisi kertoo pidättäneensä keski-ikäisen miehen epäiltynä murhista todennäköisin syin. Tapauksesta kertoo muun muassa Expressen.
70-vuotias Tor Öberg hänen 67-vuotias avopuolisonsa Gerd Wiklund murhattiin Brattåsissa toukokuussa 2005. Poliisi löysi rikospaikalta tuntemattomalle henkilölle kuuluvaa dna:ta heti surmien jälkeen.
Tapauksen tutkinta alkoi edistyä, kun rikosten tutkijat saivat käyttöönsä dna-pohjaisen sukututkimustietokannan. Poliisi pidätti 45-vuotiaan miehen keskiviikkona Etelä-Ruotsissa.
Tutkintaa johtava syyttäjä kertoo tiedotteessa, että miehen dna:ta on verrattu rikospaikalta löydettyyn jälkiin, ja tulos on positiivinen. Mies on pidätetty todennäköisin perustein murhista epäiltynä.
Brattåsin kaksoismurha on yksi Ruotsin kuuluisimmista ratkaisemattomista murhatapauksista.