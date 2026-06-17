Mette-Marit sai uudet keuhkot.

Keuhkofibroosia sairastava Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on saanut uudet keuhkot, kertoo VG.

Norjan hovin mukaan Mette-Marit leikattiin Rikshospitalet-sairaalassa.

– Keuhkonsiirto on toistaiseksi sujunut onnistuneesti, Rikshospitaletin rintaelinkirurgian osaston johtaja Arnt Fiane sanoo lehdistötiedotteessa.

Fianen mukaan Mette-Marit tulee olemaan sairaalahoidossa Rikshospitaletissa vielä useiden viikkojen ajan. Tämä on hänen mukaansa normaali menettely elinsiirtopotilailla.

Kruununprinssi Haakon tulee muuttamaan ohjelmaansa voidakseen olla Mette-Maritin tukena.

Hovin tiedotteessa kerrotaan, että seuraava päivitys Mette-Maritin terveydentilasta on suunniteltu annettavaksi hänen päästessään pois sairaalasta.

Mette-Marit ja Haakon esittävät tiedotteessa kiitoksensa saamistaan tervehdyksistä.

– Kruununprinssipari kiittää viime aikoina osoitetuista lämpimistä ja ystävällisistä tervehdyksistä. Huolenpito merkitsee heille paljon tässä vaativassa tilanteessa.