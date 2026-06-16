Kruununprinsessan sairaus on pahentunut viime aikoina ja hän on jonossa keuhkonsiirtoon.

Norjan kruununprinssi Haakon on perunut tälle ja huomiselle päivälle suunnitellut ohjelmansa, kertoo norjalainen VG.

Alun perin kruununprinssin oli tarkoitus järjestää tiistaina kuninkaanlinnassa vastaanotto konsuleille, mutta ohjelmaa muutettiin viime hetkellä. Tilaisuuden isännöi hovin päällikkö.

Haakon on myös perunut keskiviikon 17. kesäkuuta ohjelman.

Hovi kertoo VG-lehdelle, että kruununprinsessa Mette-Maritin terveydentilan takia Haakon muokkaa ohjelmaansa jatkossa voidakseen viettää enemmän aikaa vaimonsa kanssa.

Viime viikolla Haakon perui osan sovituista tapaamisistaan. Hän ei muun muassa osallistunut valtioneuvoston kokoukseen.

Taannoin Haakon lyhensi virallista Japanin-matkaansa päivällä.

Kruununprinsessa Mette-Marit sairastaa hengenvaarallista keuhkofibroosia. Norjan hovi kertoi hiljattain, että sairaus on edennyt ja kruununprinsessa on lisätty keuhkosiirtoa odottavien listoille.

Mette-Maritin lääkärit arvioivat, että hänellä olisi noin vuosi elinaikaa, mikäli hän ei pääsisi keuhkonsiirtoon. Ilmoituksen jälkeen Norjan elinluovutusrekisterissä nähtiin piikki uusien ilmoittautujien määrässä.