DJ parodioi Erling Haalandia Oslon kaduilla.
Maalitykki Erling Haaland pyörii tiiviisti jalkapallomaailman huulilla ja Norjan viikinkisoutu verkkokalvoilla.
DJ:nä työskentelevä Kristin Kessler, 35, oli hiljattain kulkemassa Oslon läpi "soutamaan" Norjan MM-menestyksen kunniaksi, kun hän sai idean jäljitellä Haalandia.
Kessler lähti haalandmaiseen etukenoiseen juoksuun tiukalla ilmeellä. Sillä erotuksella supertähteen, että DJ:llä oli enemmän vaikeuskerrointa jalassa olleiden korkokenkien myötä.
– Hänellä on erityinen tapa juosta, vähän eteenpäin nojaava ja voimakasta käsien käyttöä. Ajattelin, että sitä olisi hauska tehdä, nainen kertoo Dagbladetille.
"Hei, tiedätkö?"
Kesslerin "haalandaamisesta" Oslon kaduilla kuvattiin pätkä, jonka DJ julkaisi Tiktokissa.
Se lähti lentoon.
– Luulin, että vain minä ja äitini pitäisimme sitä hauskana.
Klipin julkaisemista seuranneena aamuna Kessleriä odotti yllätys.
– Heräsin siihen, että ystäväni sanoi: "Hei, tiedätkö, että videollasi on 21 000 katselukertaa?" Ja minä olin, että "häh?"
Perjantaiaamuna videolla oli jo yli 70 000 katselua. Kiinnostuneita on ollut niin Norjassa kuin muissakin maissa.
Erityisviritykset
Dagbladet raportoi, että Kesslerillä on erityisvalmistautumisensa Haaland-juoksuun lähtiessään.