Tässä ovat Love Island Suomi -sinkut!

Niko Saarisen luotsaaman Love Island Suomi -sarjan ensimmäiset sinkut on julkaistu.

Julkaistu 34 minuuttia sitten

Love Island Suomi -kauden ensimmäiset sinkut on julkaistu. Uudistettu villa avaa ovensa jälleen rohkeille sinkuille, kun Love Island Suomi -sarjan kuudes tuotantokausi alkaa MTV:llä maanantaina 4. toukokuuta. Sarjan avausjaksossa tutustutaan kymmeneen uuteen sinkkuun. Tällä kaudella juontaja Niko Saarinen vierailee villassa aiempaa useammin ja jututtaa saarelaisista parhaat juorut irti kahdenkeskeisissä chateissä. Tuttuun tapaan villaan saapuu jatkuvasti toinen toistaan upeampia ja kiinnostavampia sinkkuja, avaten uusia ovia rakkauden löytämiselle. Lue myös: Haku uudelle Love Island Suomi -kaudelle on alkanut! Kauden lopuksi katsojat äänestävät finaaliin selvinneistä pareista voittajan, joka palkitaan rakkauden lisäksi muhkealla rahapotilla. Love Island Suomen kertojaäänenä jatkaa Lina Schiffer. Tässä ovat uuden Love Island Suomi -kauden ensimmäiset saarelaiset: Ella, 24, Lapua

Love Island -Ella

MTV Oy / Jukka Alasaari

Lapualta kotoisin oleva 24-vuotias Ella työskentelee Helsingissä ravintolapäällikkönä ja kynsiteknikkona. Harrastuksikseen hän mainitsee kuntosalin sekä satunnaisen leipomisen. Ellalla on takanaan kolme parisuhdetta, ja hänen unelmiensa mies olisi maskuliininen, rosoinen, hauska, lihaksikas ja tummapiirteinen mies, joka kykenee puhumaan tunteistaan ääneen.

Kumppanina Ella on täysin miehensä puolella ja haluaa varmistaa, että miehellä on kaikki hyvin esimerkiksi kokkaamalla hänelle. Sokkotreffikumppanille Ella kuvailisi itseään timmikroppaiseksi taskuun mahtuvaksi mimmiksi kauniilla silmillä. Kivat treffit olisivat Ellan mielestä toiminnalliset ja hauskat, esimerkiksi vesipuistossa.

Jenni, 26, Mäntsälä

MTV Oy / Jukka Alasaari

26-vuotias Jenni kuvailee itseään itsevarmaksi ja herkkäluontoiseksi naiseksi, joka rakastaa nauramista ja flirttailua. Hän on kotoisin Mäntsälästä ja asuu Helsingissä, missä työskentelee tällä hetkellä matkailualalla.

Jennillä on takanaan kolme suhdetta ja nyt etsinnässä on rehellinen, turvallinen, hyvät käytöstavat sekä puheenlahjat omaava maalaisjuntti viiksillä. Hyvinvoinnista ja kauneudesta kiinnostunut Jenni on aiemmin harrastanut pitkään jääkiekkoa ja ollut myös armeijan leivissä.

Peppiina, 22, Tampere

MTV Oy / Jukka Alasaari

Tampereelta kotoisin oleva 22-vuotias Peppiina työskentelee Helsingissä mehubaarin vuoropäällikkönä. Hän ei ole koskaan lukenut tai katsonut Harry Potteria ja muutti puolitoista vuotta sitten hetken mielijohteesta Lissaboniin, missä kasvoi valtavasti. Spontaani Peppiina stressaantuu, mikäli asiat suunnitellaan viimeiseen pisteeseen saakka.

Joskus hänellä on ollut tapana juosta karkuun suhteita, mikäli asiat menevät liian hyvin. Siksi rakkauden saaren kupla on hänelle täydellinen paikka löytää unelmien kumppani. Tällainen mies olisi kunnianhimoinen unelmoija, joka ei ota elämää liian vakavasti. Unelmien miehellä olisi myös karismaa sekä tummat piirteet.

Pärnian, 26, Helsinki

MTV Oy / Jukka Alasaari

Tallinnassa striimaajana työskentelevälle 26-vuotiaalle Pärnianille huumori on kaikki kaikessa. Ennen yrittäjyyttä Pärnian työskenteli lähihoitajan papereilla päiväkodissa. Kaverit ja äiti nauravat Pärnianin deittailevan vain valkoisia suomalaisia poikia, ja hän itse kertoo etsivänsä eritoten kohteliasta, hauskaa, empaattista ja pitkää miestä kilteillä silmillä.

Pärnianin oman perheen juuret tulevat Iranista. Kaveriporukan vitsiniekkana toimivalla Pärnianilla on takanaan yksi viiden vuoden parisuhde sekä toinen, lyhyempi on/off-suhde. Hän kertoo, ettei ole käynyt elämässään kuin yksillä treffeillä. Pärnianin unelmien treffit sisältäisivät mitä tahansa tekemistä ja paljon naurua.

Roosa, 24, Tervakoski

MTV Oy / Jukka Alasaari

24-vuotias Tervakoskelta kotoisin oleva Roosa on aloitteleva markkinointialan yrittäjä, joka harrastaa urheilun lisäksi käsitöitä. Roosa elää elämäänsä rakkauden kautta. Parisuhteen puuttuessa hän näyttää rakkautta ystäviään kohtaan enenevissä määrin tuomalla heille eväitä töihin tai kuskaamalla heitä paikkoihin. Roosalla on takanaan kolme parisuhdetta.

Vauvana Kiinasta adoptoidun Roosan unelmien kumppani olisi noin 190 cm pitkä, lihaksikas ja sopivasti tatuoitu mies ruskeilla, hieman kiharilla hiuksilla. Mies olisi myös tunneälykäs, keskustelutaitoinen, hyväkäytöksinen sekä taitaisi sarkasmin sekä piikittelyn jalon taidon. Tuoreen osakeyhtiön pyörittämiseen menee paljon aikaa, ja siksi Roosa toivoo kumppaniltaan myös aktiivista omaa elämää – toimivassa parisuhteessa on aina kolme yksikköä: minä, sinä ja me.

Eetu, 28, Vantaa

MTV Oy / Jukka Alasaari

28-vuotias jyväskyläläinen Eetu työskentelee IT-alalla ja pyörittää siinä sivussa omaa digipalveluja tarjoavaa yritystään. Määrätietoisella Eetulla on tapana paneutua täysillä tekemäänsä asiaan niin hyvässä kuin pahassa. Siitä esimerkkinä Men’s physique fitness -sarjan SM-kulta vuodelta 2024. Humoristinen ja positiivinen Eetu on myös harrastanut aikoinaan kilpatanssia.

Hänellä on takanaan neljä parisuhdetta, ja nyt etsinnässä on elämäniloinen, tunneälykäs ja itsestään huolta pitävä söpö nainen. Toisinaan yliajatteluun sortuva Eetu kokkaa mielellään treffikumppaneilleen, eikä pistäisi pahakseen, jos treffeillä kokattaisiin myös kahdestaan.

Henri, 26, Kärkölä

MTV Oy / Jukka Alasaari

26-vuotias Henri on Lahdessa asuva tuore rap-artisti. Musiikkiin täysillä tällä hetkellä panostava Henri on koulutukseltaan urheiluneuvoja, -hieroja sekä personal trainer, ja on työskennellyt myös varhaiskasvatuksen parissa. Jykevästä leukalinjastaan kehuja saavalla Henrillä on takanaan kolme noin vuoden mittaista suhdetta.

Nyt etsinnässä on huomaavainen, kiltti, leikkisä ja flirtti nainen. Ulkoisesti urheilullisuus sekä lyhyys viehättävät Henriä. Syvällisistä keskusteluista nauttiva Henri on hyvä kuuntelija ja auttaa mielellään ystäviään tunnepuolen asioissa.

Ilmari, 27, Helsinki

MTV Oy / Jukka Alasaari

27-vuotias Ilmari asuu Lahdessa työskennellen myyjänä elektroniikkaliikkeessä. Urheilullisen Ilmarin taskusta löytyy liikuntaneuvojan paperit, ja hänen rakkaisiin harrastuksiinsa kuuluu golf, jalkapallo sekä oman salibandyseuran pyörittäminen. Salibandyä Ilmari on pelannut puoliammattilaisena Tanskassa sekä pääsarjatasolla Suomessa.

Hän kuvailee itseään huomaavaiseksi, iloiseksi ja herkäksi ihmiseksi hyvillä käytöstavoilla. Urheilun lisäksi hänestä löytyy myös rytmitajuinen lauleskelija. Ilmarilla on takanaan yksi noin viiden vuoden parisuhde. Nyt hakusessa on maanläheinen, sporttinen ja sosiaalinen nainen, joka ei turhaan vietä liikaa aikaa meikkipöydän ääressä.

Jere, 28, Vantaa

MTV Oy / Jukka Alasaari

28-vuotiaan vantaalaisen Jeren elämä pyörii cheerleadingin ympärillä. Hän on seurajoukkueessaan voittanut useita EM-mitaleja ja SM-kultamitaleja sekä kilpaillut maajoukkueen mukana MM-kilpailuissa.

Vapaa-ajallaan hän on rento, spontaani ja kokemuksia etsivä mies, joka on samalla ystäviensä tuki ja turva. Jerellä on takanaan kaksi parisuhdetta ja hänen unelmien kumppaninsa olisi nauravainen, lyhyt, rento ja kaunis nainen pisamilla.

Samuel, 22, Espoo

MTV Oy / Jukka Alasaari

Aalto-yliopistossa kone- ja energiatekniikan diplomi-insinööriksi opiskeleva 22-vuotias Samuel tavoittelee työllistymistä ydinenergian parissa. Akateemisen puolen lisäksi tästä nuoresta hurmurista löytyy myös musikaalinen ja urheilullinen puoli. Samuel harrastaa boulderointia sekä laulaa kuorossa.

Espoosta kotoisin olevalla Samuelilla on takanaan kaksi suhdetta ja nyt etsinnässä on kauniit silmät omaava urheilullinen ja humoristinen nainen, joka pystyy myös haastamaan Samuelia. Samuel näes pitää uusiin ihmisiin tutustumisen lisäksi myös itsensä kehittämistä.

Love Island Suomi ma 4.5. alkaen. MTV Katsomo+ -tilauksella viikon jaksot kerralla maanantaisin. Maksutta MTV Katsomossa julkaistaan yksi jakso päivässä maanantaista perjantaihin. Ohjelmaa esitetään myös MTV:n tv-kanavilla arkisin.

