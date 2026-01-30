Räppäri Nicki Minaj kertoi olevansa presidentti Donald Trumpin ykkösfani. Tunteja myöhemmin hän esitteli niin sanottua kultaista korttia eli oleskelulupaa.

Yhdysvaltalainen räppäri Nicki Minaj julisti keskiviikkona Trump Accounts -kokouksessa Washingtonissa olevansa presidentti Donald Trumpin suurin fani.

Tunteja myöhemmin hän julkaisi kuvan Trump Gold -kortista X:ssä.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

Räppäri väittää "viimeistelevänsä parhaillaan kansalaisuuspapereita" ja saaneensa kortin "ilmaiseksi".

Minaj on Trinidad-Tobagon kansalainen, ja hän on kertonut tulleensa viisivuotiaana Yhdysvaltoihin laittomana maahanmuuttajana perheensä kanssa. Hänellä ei ole Yhdysvaltain kansalaisuutta.

Yhdysvallat on ottanut käyttöönsä niin sanotun Trumpin kultaisen kortin, jonka tarkoitus on tarjota rikkaille ulkomaalaisille maasta välitön oleskelulupa sekä myöhemmin mahdollisuus hakea Yhdysvaltain kansalaisuutta.

Presidentin helmikuussa 2025 paljastama kortti kustantaa noin miljoona dollaria.

Keskiviikkona Minaj kertoi puheessaan, että aikoo kannattaa julkisesti Trumpia, vaikka tätä arvosteltaisiin ja hänen tekojaan paheksuttaisiin.

– Olen todennäköisesti presidentin suurin fani. Eikä se tule muuttumaan. Viha ja se, mitä ihmisillä on sanottavana, ei vaikuta minuun lainkaan. Se itse asiassa motivoi minua tukemaan häntä enemmän.

– Mustamaalauskampanjat eivät tule toimimaan. Hänellä on paljon voimaa takanaan ja Jumala suojelee häntä.

