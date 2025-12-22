Räppäri lausui kiusallisen kommentin väärän yleisön edessä. Katso video yltä.

Räppäri ja laulaja-lauluntekijä Nicki Minaj kutsui Yhdysvaltojen varapresidenttiä JD Vancea salamurhaajaksi kesken julkisen keskustelutilaisuuden Phoenixissa. Puhekielessä termiä salamurhaaja (assasin) käytetään henkilöstä, joka on erittäin noheva jossain.

Kiusallisen tilanteesta teki se, että Minajin keskustelukumppanina oli syyskuussa kuoliaaksi ammutun Charlie Kirkin leski Erika Kirk.

Videolta voi nähdä hetken, kun Minaj ymmärtää sanojen merkityksen keskustelun kontekstissa, kun hän asettaa kätensä suunsa eteen.

– Usko pois, ei ole mitään, mitä en olisi jo kuullut, joten ei hätää, Kirk sanoi pienen hiljaisen tauon jälkeen.

Keskustelussa Minaj kuvaili ensin presidentti Donald Trumpia "komeaksi" ja hyväksi roolimalliksi miehille.