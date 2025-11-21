



Trump kohtasi haukkumansa New Yorkin tulevan pomon: "Mahtava tapaaminen" Katso: Katso koko lehdistötilaisuus: Trump tapasi New Yorkin uuden pormestarin Zohran Mamdanin Julkaistu 55 minuuttia sitten (Päivitetty 6 minuuttia sitten ) MTV UUTISET – STT – AFP New Yorkin vastavalittu pormestari saapui myöhään illalla Suomen aikaa Valkoiseen taloon. MTV Uutiset näytti kaksikon lehdistötilaisuuden Valkoisesta talosta suorana. Yhdysvaltain republikaanipresidentti Donald Trump ja New Yorkin pormestariksi valittu demokraatti Zohran Mamdani tapasivat Valkoisessa talossa. New Yorkin pormestarivaalin voittajan on tapana tavata Yhdysvaltain presidentti. Kaksikon keskinäinen sanailu erityisesti Mamdanin vaalikampanjan aikana oli ennakkoon herättänyt paljon huomiota niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. 34-vuotias, sosiaalidemokraatiksi itseään kuvaileva Mamdani kertoi eilen olevansa valmis, mitä tahansa tapaamisessa tapahtuukaan. Trump on kutsunut Mamdania kommunistiksi ja esittänyt, että tämä pitäisi karkottaa pois maasta. Mamdani on syntynyt Ugandassa. Trump olikin ennakkoon varoittanut tekevänsä nuoren pormestarin elämästä hankalaa. Hän oli muun muassa uhannut leikata New Yorkin kaupungin saamaa liittovaltion rahoitusta sekä lähettää kansalliskaartin joukkoja New Yorkiin sitten kun Mamdanin pormestarikausi alkaa. Kaksikko esiintyi kuitenkin varsin sovinnollisesti median edessä. Kaksikko jopa taputteli toisiaan selkään tilaisuuden mittaan. Trump totesi Mamdanin varmasti yllättävän konservatiiveja. Trump sanoi aikovansa auttaa Mamdania hänen tehtävässään. Hän luonnehtii tapaamistaan tulevan pormestarin kanssa loistavaksi ja mahtavaksi. Trumpin mukaan hän on keskustellut Mamdanin kanssa asioista, jotka yhdistävät heitä. – Meillä on yksi yhdistävä tekijä. Haluamme, että tällä rakastamallamme kaupungilla (New Yorkilla) menee hyvin, Trump totesi.





Trumpin mukaan hän oli samaa mieltä Mamdanin kanssa asioista enemmän kuin hän ennakkoon osasi odottaa.

– Odotan auttavani häntä, en satuttavani.

Vasemmalta voittoon

Kampanjansa alussa Mamdani oli lähes tuntematon. Hänestä kuitenkin tuli lopulta ensimmäinen yli miljoona ääntä New Yorkissa saanut pormestariehdokas sitten vuoden 1969. Vaalikampanjassaan hän keskittyi newyorkilaisten valtaviin elinkustannuksiin, joihin hän esitti helpotukseksi muun muassa ilmaista joukkoliikennettä, vuokrasääntelyä ja julkisen sektorin pyörittämiä päivittäistavarakauppoja.

Mamdani asemoitui kampanjassaan vahvasti Trumpin vastaiseen rintamaan, ja voittopuheessaan hän katsoi kameraan ja osoitti viestin suoraan Trumpille. Sittemmin Mamdani on lieventänyt äänenpainojaan ja korostanut, että hän haluaa tehdä Trumpin kanssa yhteistyötä elinkustannusten nousun taittamiseksi.

Tapaamiset Trumpin kanssa Valkoisessa talossa voivat saada vaarallisia käänteitä, kuten kävi esimerkiksi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin vierailulla aiemmin tänä vuonna. Tuolloin varapresidentti J. D. Vance alkoi läksyttää Zelenskyiä maailman median edessä.

Juttua päivitetty tiedotustilaisuuden kommenteilla kello 23.08.

Päivitys kello 22.40: Suora lähetys Valkoisen talon sisältä on käynnissä.