New Yorkin vastavalittu pormestari saapui myöhään illalla Suomen aikaa Valkoiseen taloon. MTV Uutiset näytti kaksikon lehdistötilaisuuden Valkoisesta talosta suorana.
Yhdysvaltain republikaanipresidentti Donald Trump ja New Yorkin pormestariksi valittu demokraatti Zohran Mamdani tapasivat Valkoisessa talossa. New Yorkin pormestarivaalin voittajan on tapana tavata Yhdysvaltain presidentti.
Kaksikon keskinäinen sanailu erityisesti Mamdanin vaalikampanjan aikana oli ennakkoon herättänyt paljon huomiota niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.
34-vuotias, sosiaalidemokraatiksi itseään kuvaileva Mamdani kertoi eilen olevansa valmis, mitä tahansa tapaamisessa tapahtuukaan. Trump on kutsunut Mamdania kommunistiksi ja esittänyt, että tämä pitäisi karkottaa pois maasta. Mamdani on syntynyt Ugandassa.
Trump olikin ennakkoon varoittanut tekevänsä nuoren pormestarin elämästä hankalaa. Hän oli muun muassa uhannut leikata New Yorkin kaupungin saamaa liittovaltion rahoitusta sekä lähettää kansalliskaartin joukkoja New Yorkiin sitten kun Mamdanin pormestarikausi alkaa.
Kaksikko esiintyi kuitenkin varsin sovinnollisesti median edessä. Kaksikko jopa taputteli toisiaan selkään tilaisuuden mittaan. Trump totesi Mamdanin varmasti yllättävän konservatiiveja.
Trump sanoi aikovansa auttaa Mamdania hänen tehtävässään. Hän luonnehtii tapaamistaan tulevan pormestarin kanssa loistavaksi ja mahtavaksi. Trumpin mukaan hän on keskustellut Mamdanin kanssa asioista, jotka yhdistävät heitä.
– Meillä on yksi yhdistävä tekijä. Haluamme, että tällä rakastamallamme kaupungilla (New Yorkilla) menee hyvin, Trump totesi.