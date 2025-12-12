Juuri nyt Avaa

Liiketoiminta ja kehitys

Korttia voi hakea sille omistetulta nettisivulta. Siellä kerrotaan, että kyseessä on viisumi, "joka perustuu henkilön kykyyn tuottaa merkittävää hyötyä Yhdysvalloille".

– NIIN JÄNNITTÄVÄÄ! Suuret amerikkalaiset yrityksemme voivat vihdoin pitää arvokkaat osaajansa, hän kirjoitti.

Trump kommentoi asiaa sosiaalisessa mediassaan Truth Socialissa keskiviikkona sanomalla, että kyseessä on "suora polku kansalaisuuteen kaikille päteville ja seulotuilla henkilöille".

Asiasta kertovat muun muassa CNN ja BBC .

Yrityksille vastaavaa mahdollisuutta puolestaan tarjotaan kahden miljoonan dollarin hinnalla, jolla he voivat sponsoroida ulkomaalaista työntekijää, jonka he haluavat tuoda Yhdysvaltoihin.

– Kun hakijan käsittelymaksu on vastaanotettu, hakemuksen hyväksymis- ja viisumin myöntämisprosessi käydään läpi nopeutetusti, edellyttäen, että hakija toimittaa mahdolliset lisäasiakirjat tai maksaa mahdolliset lisämaksut, sivulla selitetään.