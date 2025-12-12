Hakemuksen jättämiseksi hakijan on maksettava 15 000 dollarin palauttamaton käsittelymaksu.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julkisti keskiviikkona uuden viisumiohjelman, joka kantaa nimeä kultakortti. Kortista löytyy myös Trumpin omat kasvot.
Tämän uuden järjestelmän kautta varakkaat ulkomaalaiset voivat nopeuttaa viisumiprosessiaan maksamalla miljoona dollaria, eli noin 850 000 euroa.
Yrityksille vastaavaa mahdollisuutta puolestaan tarjotaan kahden miljoonan dollarin hinnalla, jolla he voivat sponsoroida ulkomaalaista työntekijää, jonka he haluavat tuoda Yhdysvaltoihin.
Asiasta kertovat muun muassa CNN ja BBC.
Trump kommentoi asiaa sosiaalisessa mediassaan Truth Socialissa keskiviikkona sanomalla, että kyseessä on "suora polku kansalaisuuteen kaikille päteville ja seulotuilla henkilöille".
– NIIN JÄNNITTÄVÄÄ! Suuret amerikkalaiset yrityksemme voivat vihdoin pitää arvokkaat osaajansa, hän kirjoitti.
Korttia voi hakea sille omistetulta nettisivulta. Siellä kerrotaan, että kyseessä on viisumi, "joka perustuu henkilön kykyyn tuottaa merkittävää hyötyä Yhdysvalloille".