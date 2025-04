Trump: Tällainen on "kultainen Trump-kortti" ulkomaiden rikkaille – ensimmäinen ostaja selvillä

Donald Trump kaivoi Air Force Onessa povitaskustaan "kultaisen kortin", jolla on mahdollista ostaa Yhdysvalloista oleskelulupa.

Presidentin helmikuussa paljastama, viisi miljoonaa dollaria (noin 4,8 miljoonaa euroa) kustantava kultakortti on saanut esittelyn perusteella nimekseen "The Trump Card", ja siinä komeilee Donald Trumpin itsensä kasvot.

Taustalla näkyy myös vapaudenpatsas ja presidentin vieressä amerikkalaisuuden symbolina tunnettu valkopäämerikotka. Kortti on viimeistelty Trumpin nimikirjoituksella.

– Viidellä miljoonalla dollarilla tämä voi olla sinun.

– Tiedättekö mikä se on? Se on kultainen kortti, se on Trump-kortti, Trump esitteli korttia silmin nähden ylpeänä.

Tämän "kultaisen kortin" tarkoitus on tarjota rikkaille ulkomaalaisille maasta välitön oleskelulupa sekä myöhemmin mahdollisuus hakea Yhdysvaltain kansalaisuutta.

Kultakortti korvaa 35 vuotta käytössä olleen investoijaviisumin, joka on mahdollistanut oleskeluluvan Yhdysvaltoihin investoivalle ja työpaikkoja luovalle maahanmuuttajalle.

Presidentiltä udeltiin, kuka mahtaa olla ensimmäinen ostaja.

– Minä olen ensimmäinen ostaja, Trump vastasi.

– Kuka on seuraava, toimittaja kyseli.

– En tiedä, hän vastasi.

Presidentin mukaan kortti olisi tulossa saataville seuraavan kahden viikon aikana.

Trump on kertonut aiemmin, että venäläiset oligarkit olisivat mahdollisesti oikeutettuja kultakortteihin.

– Tunnen joitakin venäläisiä oligarkkeja, jotka ovat erittäin mukavia ihmisiä, Trump kertoi helmikuussa.

Katso videolta, miltä Trumpin nimikkokortti näyttää.