Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pitkään rakentanut imagoaan rikkaana liikemiehenä, mutta miten varakas hän oikeasti on?
Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla ei pikkurahasta ole puutetta.
Talouslehti Forbesin mukaan Trumpin varallisuus on nyt noin 6,6 miljardia dollaria. Euroissa laskettuna summa on noin 5,6 miljardia euroa.
Huomion arvioista on se, miten Trumpin varallisuus on liki kolminkertaistunut hänen kuluvalla presidenttikaudellaan. Vuonna 2024 Trumpin varallisuus oli Forbesin mukaan 2,3 miljardia dollaria.
Trump aloitti toisen kautensa Yhdysvaltain presidenttinä tämän vuoden tammikuussa.
Asian on noteerannut sosiaalisessa mediassa muun muassa yhdysvaltalainen poliitikko Bernie Sanders. Sanders on tunnettu Trumpin vastaisen liikkeen näkyvänä hahmona.
Mistä rahat tulevat?
Merkittävä osuus Trumpin varallisuudesta on yhä kiinni kiinteistöissä. Trump omistaa muun muassa golfkenttiä, kartanoita, viinitilan, hotelleja ja asuinkiinteistöjä.