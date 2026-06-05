NHL-seura Detroit Red Wingsin kapteeni Dylan Larkin on pyytänyt siirtoa, Sportsnet uutisoi torstaina.
Larkin, 29, on pelannut koko 11-vuotisen NHL-uransa Detroitissa, mutta nyt alkaa riittää. Red Wings ei ole selvinnyt pudotuspeleihin viimeiseen kymmeneen kauteen.
Tällä sesongilla Larkin iski uransa parhaan maalilukeman 34 ja yhteensä 67 pistettä 74 runkosarjaottelussa.
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Larkinilla on nykysopimuksessaan siirron estävä pykälä seuraavalla kahdella kaudelle. Kahdeksanvuotinen ja lähes 70 miljoonan dollarin arvoinen sopimus jatkuu kesään 2031 saakka.
Olympiakultaa Yhdysvaltojen joukkueessa Milanossa voittanut Larkin on pelannut NHL:ssä 808 runkosarjapeliä tehoilla 276+367=643.