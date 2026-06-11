STT:n tietojen mukaan työnantajajärjestöt eivät ole suoraan sitoutumassa siihen, että drooniuhkan takia kotiin jääneille työntekijöille maksettaisiin palkkaa.
Työnantajaosapuolen ehdotuksena on ollut, että sairausvakuutusjärjestelmän kylkeen rakennettaisiin järjestelmä, jonka kautta työnantaja voisi hakea takaisin drooniuhkan ajalta maksamaansa palkkaa. Se ei ole kuitenkaan valmis siihen, että palkka maksettaisiin automaattisesti.
Työmarkkinaosapuolten on määrä löytää sopu pelisäännöistä huomiseen mennessä, mutta neuvottelut ovat STT:n tietojen mukaan juntturassa.