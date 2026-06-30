Uuden datakeskustuen oli määrä tulla voimaan heinäkuusta alkaen.
Datakeskusten uusi verotuki ei ehdi voimaan heinäkuun alusta alkaen. Hankkeesta ei kuitenkaan ole luovuttu kokonaan, MTV Uutisille vakuutetaan hallituslähteistä.
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi viime syksynä, että datakeskuksille valmistellaan uusi verotuki, joka tulee voimaan 1. heinäkuuta alkaen, eli samaan aikaan, kun datakeskusten aiempi sähköverotuki poistuu.
Tukea on valmisteltu valtiovarainministeriössä. Lisäksi hallitus linjasi datakeskusten rekisteröintivelvollisuudesta, jota on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä.
Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen kertoo MTV Uutisille, että valtiovarainministeriössä virkamiehet ovat luonnostelleet lakiesitystä verotuesta pitkin kevättä, mutta poliittista päätöstä siitä, miten edetään, ei ole saatu.
– Kevään mittaan on tiedusteltu, että kuinka edetä asiassa. Meille ei ole kerrottu, mistä kiikastaa.
Parkkonen kuvailee valmistelun olevan valtiovarainministeriön osalta "standstill" -tilassa, eli pysähdyksissä.
Hän toivoo sekä alan yritysten ja toimijoiden, että virkamiesten kannalta, että hallitus tekisi virallisen päätöksen siitä, luovutaanko tuesta, vai aiotaanko sitä yhä edistää.
MTV Uutisille kerrotaan hallituslähteistä, että valmistelu jatkuu, ja että tuen etenemiseen vaikuttaa myös työ- ja elinkeinoministeriössä yhä valmisteilla olevan rekisteröintivelvoitteen eteneminen.