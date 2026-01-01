Suomen viranomaiset ottivat kaapelirikosta epäillyn laivan haltuunsa noin kuuden tunnin päästä siitä, kun vaurio oli huomattu. Näin tapahtumat etenivät.
Suomen viranomaiset ottivat eilen uudenvuoden aattona haltuunsa Fitburg-rahtilaivan ja sen miehistön, joiden epäillään vaurioittaneen teleoperaattori Elisan merikaapelia Helsingin ja Tallinnan välillä Suomenlahdella.
Karibialla sijaitsevan saarivaltion Saint Vincent ja Grenadiinien lipun alla seilaavan Fitburg-nimisen aluksen miehistön jäsenet ovat Venäjän, Georgian, Kazakstanin ja Azerbaidzhanin kansalaisia.
Näin tapahtumat etenivät
4.53: Tapahtumat alkoivat vyöryä, kun Elisa kertoi viranomaisille tietoliikennekaapelinsa vaurioituneen. Suomenlahden merivartiosto lähetti Rajavartiolaitoksen helikopterin ja vartiolaiva Turvan merelle kohti tapahtumapaikkaa. Alkuvaiheessa epäiltyjä aluksia oli kolme, mutta pääkohteeksi valikoitui pian Fitburg-niminen rahtialus, joka oli matkalla Pietarista Venäjältä Pietariin.
7.34: Helikopteri tavoitti aluksen Suomen talousvyöhykkeeltä 40 kilometriä Helsingistä etelään. Tuossa vaiheessa laivan ankkuriketju oli meressä mutta alus liikkui. Alusta ohjeistettiin pysäyttämään vauhtinsa heti, nostamaan ankkurin ja siirtymään turvallisen ankkuripaikkaan Suomen aluevesille. Ankkurin nosto tapahtui rajavartioston helikopterin miehistön valvoessa ja kuvatessa toimintaa.