Viron viranomaisten mukaan merikaapelivauriosta uudenvuodenaattona epäillyn Fitburg-rahtilaivan haltuunotto lankesi Suomen viranomaisten tehtäväksi käytännön syistä.

Viron merivoimien komentaja Ivo Värk kertoi Viron yleisradioyhtiö ERR:lle, että Suomen ja Viron viranomaiset sopivat asiasta keskinäisessä yhteydenpidossaan.

– Koska paikalla oli jo suomalainen alus, sovittiin, että he ottaisivat tämän tapauksen hoitoonsa. Sääolot olivat varsin haastavat, ja meidän aluksemme ei pystynyt operoimaan keskellä Suomenlahtea, Värk sanoi.

Kaapelivaurio tapahtui Suomenlahdella uudenvuodenaattona aamuyöllä Viron talousvyöhykkeellä, mutta lähellä Suomen talousvyöhykkeen rajaa. Pian vaurion tapahtumisen jälkeen Fitburg oli jo siirtynyt Suomen talousvyöhykkeelle.

– Se tapahtui hyvin lähellä Suomen talousvyöhykettä, ja siinä vaiheessa, kun pystyttiin päättelemään, että vaurio oli todennäköisesti laivan aiheuttama ja tilanteeseen pystyttiin reagoimaan, alus oli jo Suomen talousvyöhykkeellä, kertoi Viron valtakunnansyyttäjä .