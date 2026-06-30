Keskurikospoliisi tutkii kaapeleiden katkaisuun liittyviä tapauksia.
Keskusrikospoliisi tutkii kahta kaapeleiden katkaisuun liittyvää tapausta, jotka ovat tapahtuneet Pirkanmaan Ylöjärvellä, sekä Helsingin Malmilla.
Ylöjärvellä juhannusaattona tapahtui valokaapeleiden katkaisu, jonka vauriot aiheuttivat häiriötä junaliikenteeseen Tampereen ja Seinäjoen välillä. Liikenne oli keskeytynyt usean tunnin ajan.
Poliisin mukaan esitutkinnassa rikosnimikkeenä on törkeä vahingonteko. Tutkinnassa saatujen tietojen perusteella tekoa on syytä pitää tahallisena.
Poliisi pyytää havaintoja henkilöiltä, jotka ovat liikkuneet Terätiellä ja Keijärventien Vaasantien puoleisessa päässä juhannusaattona kello 18.00–19.00 välisenä aikana. Poliisin mukaan heitä ei epäillä rikoksesta, vaan kyseisillä henkilöillä saattaa olla rikoksen selvittämisen kannalta merkityksellistä tietoa.
Toinen tapaus Malmilla
Lisäksi poliisi on aloittanut esitutkinnan Helsingin Malmilla perjantaina 26. kesäkuuta tapahtuneesta tietoliikennekaapeleiden katkaisusta.
Poliisi kertoo, että kaapelikatko aiheutti paikallisia häiriöitä tietoliikenneyhteyksissä.
Tapausta tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä vahingonteko ja törkeä tietoliikenteen häirintä.
Esitutkinnan mukaan myös tässä tapauksessa kaapelit on katkaistu tahallisesti.
Malmin Takoraudantien alueella 26. kesäkuuta noin kello 09.00 liikkuneita pyydetään ilmoittamaan mahdollisia havaintoja.
Molemmissa tapauksissa havainnot pyydetään Keskusrikospoliisin vihjepuhelimeen 0295 418 622, tai sähköpostitse